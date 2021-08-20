0
0
85
НОВОСТИ

Афганистан стал главной темой переговоров Путина и Меркель

18:45 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу в Москве в приоритетном порядке обсуждалась ситуация в Афганистане.

"В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. Движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства", - сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 20.08.2021
После захвата Афганистана талибами ИГ может стать более серьезной угрозой для Запада - экс-глава MI5
0
75
19:00 20.08.2021
Путин рассказал, что будет означать принятие закона о переходном периоде в Донбассе
0
135
18:55 20.08.2021
Для транзита газа через Украину России нужно знать, сколько газа готова купить Европа- Путин
0
126
18:50 20.08.2021
Генсек НАТО намерен устроить расследование того, что не так пошло в Афганистане
0
127
18:40 20.08.2021
Президент РФ сказал, сколько осталось проложить труб "Северного потока 2"
0
134
18:39 20.08.2021
Китай уверенно движется к освоению космического пространства - Романенко
0
122
18:32 20.08.2021
Путин про Навального: Он осужден не за свою политическую деятельность...
0
162
18:30 20.08.2021
Операцию США в Афганистане назвать успешной, конечно, нельзя - Путин
0
160
18:25 20.08.2021
Телеканал "Дождь" попал в реестр иноагентов
0
161
18:24 20.08.2021
Меркель назвала диалог между Россией и Германией конструктивным
0
156

Возврат к списку