Афганистан стал главной темой переговоров Путина и Меркель

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу в Москве в приоритетном порядке обсуждалась ситуация в Афганистане.

"В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. Движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства", - сказал российский лидер.