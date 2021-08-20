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НОВОСТИ

Генсек НАТО намерен устроить расследование того, что не так пошло в Афганистане

18:50 20.08.2021 Источник: Интерфакс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инициирует расследование, цель которого - выяснить, в чем альянс преуспел в Афганистане за 20 лет, а в чем - нет.

"Нам нужно честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чем мы добились успеха", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.

Столтенберг пояснил, что намерен инициировать подобное расследование как можно быстрее.

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