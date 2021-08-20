Путин рассказал, что будет означать принятие закона о переходном периоде в Донбассе
19:00 20.08.2021 Источник: Интерфакс
Вступление в силу внесенного украинским кабмином в Верховную Раду законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера (ФРГ) о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка, - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Президент РФ отметил, что у Москвы "вызывает озабоченность то, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри говорит другое".
"Фактически, я хочу это подчеркнуть - достаточно посмотреть же высказывания первых лиц государства, это говорит о том, что (Киев) не собирается выполнять минские соглашения", - заявил Путин.
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