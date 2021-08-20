Китай уверенно движется к освоению космического пространства - Романенко
18:39 20.08.2021
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Фото Ивана Степанова
Не Хайшэн и Лю Бомин, двое из трех членов экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12» на семь часов покинули базовый модуль китайской орбитальной станции «Тяньхэ» для работы в открытом космосе и установки внешнего оборудования.
Предыдущий выход тайконавтов в открытый космос состоялся 4 июля, рассказал Герой России, и по его мнению это означает что Китай инициирует внекорабельную деятельность.
«Работа за бортом - важный аспект изучения космического пространства. И Китай демонстрирует нам поступательное и уверенное движение к этой цели. Можно только порадоваться за коллег и надеяться, что завершение строительства китайской орбитальной станции откроет новые возможности для международного сотрудничества по проектам освоения космоса», — считает Романенко.
Отдельного внимания заслуживает возраст вышедших в открытый космос тайконавтов: командиру экипажа Не Хайшэну 57 лет, Лю Бомину, его напарнику - 55.
Роман Романенко отмечает, что это не совсем принятый для космонавтов возраст, но случай не уникален, лидером по возрасту среди выходивших в открытый космос, является Герой России Павел Виноградов: на его счету 7 выходов, последний из которых он совершил в возрасте 59 лет.
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