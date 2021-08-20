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Для транзита газа через Украину России нужно знать, сколько газа готова купить Европа- Путин

18:55 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, но должна понимать объем закупок российского голубого топлива в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы готовы, я хочу это сказать еще раз, публично уже говорил и хочу подчеркнуть, мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять - на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать? Ну это же очевидная вещь. Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - сказал Путин.

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