Запуск российской автоматической станции на Луну перенесен на май 2022 года

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск российской автоматической станции "Луна-25" на естественный спутник Земли перенесен на май 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

"Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года", - отметили в госкорпорации.