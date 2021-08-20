Запуск российской автоматической станции на Луну перенесен на май 2022 года
20:40 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск российской автоматической станции "Луна-25" на естественный спутник Земли перенесен на май 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.
"Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года", - отметили в госкорпорации.
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