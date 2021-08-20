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НОВОСТИ

США обновили черные списки по "Северному потоку - 2"

21:20 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа", а также судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под российским флагом, в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского министерства финансов.

Ведомство включило две компании и два судна, а также ряд структур и других судов, против которых уже были ранее введены рестрикции из-за газопровода, в новые черные списки в связи с подписанным президентом США Джо Байденом указом, позволяющим вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

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