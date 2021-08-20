США обновили черные списки по "Северному потоку - 2"
21:20 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа", а также судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под российским флагом, в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского министерства финансов.
Ведомство включило две компании и два судна, а также ряд структур и других судов, против которых уже были ранее введены рестрикции из-за газопровода, в новые черные списки в связи с подписанным президентом США Джо Байденом указом, позволяющим вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.
НОВОСТИ
- 22:40 20.08.2021
- Порядка 600 человек задержали для проверки в мечети в подмосковных Котельниках - адвокат
- 22:00 20.08.2021
- Суд в Ленобласти арестовал обвиняемых в ритуальном убийстве
- 20:40 20.08.2021
- Запуск российской автоматической станции на Луну перенесен на май 2022 года
- 20:00 20.08.2021
- Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против российских экспортных трубопроводов
- 19:20 20.08.2021
- После захвата Афганистана талибами ИГ может стать более серьезной угрозой для Запада - экс-глава MI5
- 19:00 20.08.2021
- Путин рассказал, что будет означать принятие закона о переходном периоде в Донбассе
- 18:55 20.08.2021
- Для транзита газа через Украину России нужно знать, сколько газа готова купить Европа- Путин
- 18:50 20.08.2021
- Генсек НАТО намерен устроить расследование того, что не так пошло в Афганистане
- 18:45 20.08.2021
- Афганистан стал главной темой переговоров Путина и Меркель
- 18:40 20.08.2021
- Президент РФ сказал, сколько осталось проложить труб "Северного потока 2"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать