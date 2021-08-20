Суд в Ленобласти арестовал обвиняемых в ритуальном убийстве
22:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приозерский городской суд принял решение заключить под стражу Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, которых задержали по обвинению в ритуальном убийстве в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в Ленинградском областном суде.
Семейную пару задержали по подозрению в связи с ранее арестованными Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.
По данным следствия, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне поклонения сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. В 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии ударил ножом свою знакомую, чтобы принести ее в жертву. Девушка скончалась на месте. В ходе расследования убийства в Ленинградской области был выявлен еще один эпизод жертвоприношения. Уголовные дела соединены в одно производство.
Следствие считает, что Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства договорились с Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми и нашли мужчину, который стал их жертвой. В лесу вблизи станции Приозерск в Ленинградской области соучастники избили его и закололи ножом.
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