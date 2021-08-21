США ограничат ввоз огнестрельного оружия из России и экспорт технологий в страну - Госдеп
08:30 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США из-за инцидента с Алексеем Навальным вводят новые ограничения на ввоз из России огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на экспорт в РФ продукции и технологий, связанных с ракетной и ядерной сферами. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом.
Как отмечается в документе, указанные рестрикции вводятся на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. В их числе "ограничения на перманентный импорт определенных видов российского огнестрельного оружия". "В отношении новых и находящихся на рассмотрении заявок на перманентный импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, произведенных или находящихся в России, будет применяться политика отказа", - заявили в Госдепартаменте.
Кроме того, Министерство торговли США "вводит дополнительные экспортные ограничения на связанные с ракетной и ядерной сферами продукцию и технологии". Как следует из документа, рестрикции вступят в силу 7 сентября и будут действовать "минимум 12 месяцев".
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