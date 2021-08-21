До 2031 года Украина вложит в развитие ракетного вооружения 200 млрд грн
08:40 21.08.2021 Источник: Интерфакс
Украина намерена выделить профинансировать развитие ракетного вооружения в стране в ближайшие 10 лет на 200 млрд грн (порядка $7,5 млрд), сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Третий вопрос, который рассматривался на заседании СНБО в режиме "тайно". Это вопрос о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года, были очень пылкие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы имеем расходы на эту программу более, чем 200 млрд грн", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в пятницу.
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