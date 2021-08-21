В нижегородском поселке сгорело 11 домов из-за распространившегося из заповедника пожара
08:50 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцать домов сгорело в поселке Стеклянный в Нижегородской области, погибших и пострадавших нет. Огонь перешел на населенный пункт из мордовского заповедника, сообщила в субботу пресс- служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"В результате перехода огня с лесного пожара мордовского заповедника произошел пожар по адресу: Нижегородская область, городской округ город Первомайск, поселок Стеклянный. В результате неблагоприятных метеорологических условий лесной пожар перешел на территорию населенного пункта. Сгорело 11 построек: один дом под дачу, принадлежность десяти домов устанавливается. Погибших и пострадавших нет в результате проведения своевременной эвакуации населения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пожар локализован.
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