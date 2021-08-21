Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23% - до $64,97 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 мск.

В последний раз цена Brent находилась ниже $65 за баррель 21 мая этого года. К 00:21 цена нефти марки Brent находилась на уровне $65,04 (-2,12%).