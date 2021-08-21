Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
12:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23% - до $64,97 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 мск.
В последний раз цена Brent находилась ниже $65 за баррель 21 мая этого года. К 00:21 цена нефти марки Brent находилась на уровне $65,04 (-2,12%).
НОВОСТИ
- 12:30 21.08.2021
- В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:30 21.08.2021
- В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 21.08.2021
- На Курилах планируется создать практически полный офшор
- 10:30 21.08.2021
- Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула
- 10:00 21.08.2021
- США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
- 09:30 21.08.2021
- Задержанных прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протоколов
- 09:00 21.08.2021
- Россия ввела санкции против главы украинского МИДа и секретаря СНБО
- 08:50 21.08.2021
- В нижегородском поселке сгорело 11 домов из-за распространившегося из заповедника пожара
- 08:40 21.08.2021
- До 2031 года Украина вложит в развитие ракетного вооружения 200 млрд грн
- 08:30 21.08.2021
- США ограничат ввоз огнестрельного оружия из России и экспорт технологий в страну - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать