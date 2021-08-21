Задержанных прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протоколов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные в подмосковных Котельниках прихожане местной мечети отпущены из полиции без составления протоколов. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Красова, сотрудничающая с "Гражданским содействием" (признано в РФ НКО-иноагентом), которая оказывала задержанным правовую помощь.

"В настоящее время все задержанные отпущены на свободу. В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении. Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК", - сказала Красова.

По ее словам, в момент задержания в мечети находились порядка 600 человек. "Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК", - сказала адвокат.