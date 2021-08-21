США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
10:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые санкции США, введенные в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указывают на то, что Вашингтон продолжает курс на дальнейший подрыв отношений с Россией. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя по просьбе журналистов новые рестрикции.
"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права. Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств", - приводятся слова Антонова на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".
Посол при этом подчеркнул, что очередные санкции введены под абсолютно надуманным предлогом. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия", - напомнил он.
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