США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые санкции США, введенные в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указывают на то, что Вашингтон продолжает курс на дальнейший подрыв отношений с Россией. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя по просьбе журналистов новые рестрикции.

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права. Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств", - приводятся слова Антонова на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".

Посол при этом подчеркнул, что очередные санкции введены под абсолютно надуманным предлогом. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия", - напомнил он.