Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отвергло свою причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации. Об этом заявил официальный представитель движения в интервью агентству Рейтер.

"Запад мог бы разработать план эвакуации получше", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.