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НОВОСТИ

На Курилах планируется создать практически полный офшор

11:00 21.08.2021 Источник: РБК

Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически офшор. Об этом заявил в интервью РБК полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов. <...> Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — уточнил он.

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