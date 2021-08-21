Россия ввела санкции против главы украинского МИДа и секретаря СНБО

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия ввела санкции против главы украинского МИДа. Также под ограничительные меры попал секретарь СНБО республики.

Санкционный список пополнился 72 новыми именами и расширился до 922 физических лиц. Это, в частности, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, глава Счётной палаты Валерий Пацкан и экс-депутат Рады Надежда Савченко.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Говорит Москва