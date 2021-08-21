В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
11:30 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 000, до 6 726 523. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 647, до 6 004 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 785 днем ранее, до 175 282. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,61%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:30 21.08.2021
- В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.08.2021
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
- 11:00 21.08.2021
- На Курилах планируется создать практически полный офшор
- 10:30 21.08.2021
- Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула
- 10:00 21.08.2021
- США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
- 09:30 21.08.2021
- Задержанных прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протоколов
- 09:00 21.08.2021
- Россия ввела санкции против главы украинского МИДа и секретаря СНБО
- 08:50 21.08.2021
- В нижегородском поселке сгорело 11 домов из-за распространившегося из заповедника пожара
- 08:40 21.08.2021
- До 2031 года Украина вложит в развитие ракетного вооружения 200 млрд грн
- 08:30 21.08.2021
- США ограничат ввоз огнестрельного оружия из России и экспорт технологий в страну - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать