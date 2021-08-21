0
0
145
НОВОСТИ

В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 000, до 6 726 523. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 647, до 6 004 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 785 днем ранее, до 175 282. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,61%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 21.08.2021
В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
0
0
12:00 21.08.2021
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
0
78
11:00 21.08.2021
На Курилах планируется создать практически полный офшор
0
191
10:30 21.08.2021
Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула
0
228
10:00 21.08.2021
США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
0
294
09:30 21.08.2021
Задержанных прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протоколов
0
292
09:00 21.08.2021
Россия ввела санкции против главы украинского МИДа и секретаря СНБО
0
348
08:50 21.08.2021
В нижегородском поселке сгорело 11 домов из-за распространившегося из заповедника пожара
0
319
08:40 21.08.2021
До 2031 года Украина вложит в развитие ракетного вооружения 200 млрд грн
0
328
08:30 21.08.2021
США ограничат ввоз огнестрельного оружия из России и экспорт технологий в страну - Госдеп
0
353

Возврат к списку