В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 000, до 6 726 523. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 647, до 6 004 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 785 днем ранее, до 175 282. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,61%, следует из данных штаба.