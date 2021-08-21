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В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки

12:30 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 852 против 1 925 днем ранее, до 1 553 163. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,12%.

За сутки в Москве зарегистрировали 55 смертей, с начала пандемии - 26 297 (1,73% заболевших), следует из данных штаба.

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