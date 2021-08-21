Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осужденных
13:00 21.08.2021 Источник: Интерфакс
Семеро мужчин, осужденных на принудительное лечение сбежали из республиканской психиатрической больницы в Бурятии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Мужчины находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психо-неврологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении", - сказал источник.
Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, остальные за преступления средней тяжести и мелкие проступки.
НОВОСТИ
- 14:00 21.08.2021
- Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом
- 12:30 21.08.2021
- В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.08.2021
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
- 11:30 21.08.2021
- В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 21.08.2021
- На Курилах планируется создать практически полный офшор
- 10:30 21.08.2021
- Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула
- 10:00 21.08.2021
- США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
- 09:30 21.08.2021
- Задержанных прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протоколов
- 09:00 21.08.2021
- Россия ввела санкции против главы украинского МИДа и секретаря СНБО
- 08:50 21.08.2021
- В нижегородском поселке сгорело 11 домов из-за распространившегося из заповедника пожара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать