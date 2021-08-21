Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осужденных

13:00 Источник: Интерфакс

Семеро мужчин, осужденных на принудительное лечение сбежали из республиканской психиатрической больницы в Бурятии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчины находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психо-неврологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении", - сказал источник.

Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, остальные за преступления средней тяжести и мелкие проступки.