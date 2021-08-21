Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом
14:00 21.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились COVID-19. Это общие данные с момента подготовки к состязаниям, которые начнутся 24 августа.
Во время проведения традиционных Олимпийских игр в Японии несколько раз обновлялся суточный максимум по числу заболевших.
Минздрав страны заявил о начале новой фазы распространения вируса из-за штамма «дельта». Международный олимпийский комитет сообщил, что подтверждения влияния Олимпиады на рост числа заражённых нет.
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