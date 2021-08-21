Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились COVID-19. Это общие данные с момента подготовки к состязаниям, которые начнутся 24 августа.

Во время проведения традиционных Олимпийских игр в Японии несколько раз обновлялся суточный максимум по числу заболевших.

Минздрав страны заявил о начале новой фазы распространения вируса из-за штамма «дельта». Международный олимпийский комитет сообщил, что подтверждения влияния Олимпиады на рост числа заражённых нет.