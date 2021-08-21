0
0
117
НОВОСТИ

Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом

14:00 21.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились COVID-19. Это общие данные с момента подготовки к состязаниям, которые начнутся 24 августа.

Во время проведения традиционных Олимпийских игр в Японии несколько раз обновлялся суточный максимум по числу заболевших.

Минздрав страны заявил о начале новой фазы распространения вируса из-за штамма «дельта». Международный олимпийский комитет сообщил, что подтверждения влияния Олимпиады на рост числа заражённых нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 21.08.2021
В Киеве тысячи прихожан УПЦ протестуют против визита патриарха Варфоломея
0
99
13:00 21.08.2021
Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осужденных
0
246
12:30 21.08.2021
В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
0
269
12:00 21.08.2021
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
0
311
11:30 21.08.2021
В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
321
11:00 21.08.2021
На Курилах планируется создать практически полный офшор
0
375
10:30 21.08.2021
Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула
0
373
10:00 21.08.2021
США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
0
445
09:30 21.08.2021
Задержанных прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протоколов
0
430
09:00 21.08.2021
Россия ввела санкции против главы украинского МИДа и секретаря СНБО
0
482

Возврат к списку