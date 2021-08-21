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В Киеве тысячи прихожан УПЦ протестуют против визита патриарха Варфоломея

15:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч прихожан Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) в субботу устроили митинг возле здания Верховной рады, где ожидается встреча председателя парламента Дмитрия Разумкова и патриарха Константинопольского Варфоломея. Собравшиеся в правительственном квартале Киева требуют от церковного главы отказаться от политики раскола православия и поддержки неканонической церкви на Украине.

Как сообщает корр. ТАСС с места события, полиция отбирает плакаты с обращениями к патриарху Варфоломею. Однако несколько из них с надписью "Варфоломей, мы тебя не звали!" верующим удалось пронести. Как утверждают прихожане, они намерены передать патриарху документ со своими требованиями.

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