Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны
16:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы задержали всех сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии, сообщил в субботу на своей странице в "Фейсбуке" глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятия работает очень оперативно!"- написал он.
Семь осужденных сбежали в субботу из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии. Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет: шестеро осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Они были направлены на принудительное лечение, один сбежавший является инвалидом второй группы.
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