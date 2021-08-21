Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы задержали всех сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии, сообщил в субботу на своей странице в "Фейсбуке" глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятия работает очень оперативно!"- написал он.

Семь осужденных сбежали в субботу из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии. Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет: шестеро осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Они были направлены на принудительное лечение, один сбежавший является инвалидом второй группы.