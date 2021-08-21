Меркель выразила уверенность в том, что Лашет станет ее преемником
17:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей глубокой уверенности в том, что глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет сменит ее на посту после парламентских выборов. Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс.
"Для него всегда было важно ставить во главу угла личное и неотъемлемое достоинство людей", - подчеркнула Меркель во время предвыборного мероприятия ХДС в Берлине. Она также добавила, что "глубоко убеждена" в том, что "именно с таким отношением он будет служить немцам в роли канцлера".
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