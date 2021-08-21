0
0
0
НОВОСТИ

Меркель выразила уверенность в том, что Лашет станет ее преемником

17:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей глубокой уверенности в том, что глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет сменит ее на посту после парламентских выборов. Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс.

"Для него всегда было важно ставить во главу угла личное и неотъемлемое достоинство людей", - подчеркнула Меркель во время предвыборного мероприятия ХДС в Берлине. Она также добавила, что "глубоко убеждена" в том, что "именно с таким отношением он будет служить немцам в роли канцлера".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 21.08.2021
Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны
0
145
15:00 21.08.2021
В Киеве тысячи прихожан УПЦ протестуют против визита патриарха Варфоломея
0
250
14:00 21.08.2021
Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом
0
277
13:00 21.08.2021
Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осужденных
0
329
12:30 21.08.2021
В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
0
349
12:00 21.08.2021
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
0
396
11:30 21.08.2021
В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
385
11:00 21.08.2021
На Курилах планируется создать практически полный офшор
0
440
10:30 21.08.2021
Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула
0
431
10:00 21.08.2021
США продолжают курс на ухудшение отношений с РФ - посол Антонов
0
509

Возврат к списку