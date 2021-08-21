Россия жестко и адекватно ответит на санкции США в связи с Навальным - МИД

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провокации США в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального свидетельствуют о нежелании Вашингтона считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным, говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток - 2". Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в сообщении.