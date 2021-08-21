Россия жестко и адекватно ответит на санкции США в связи с Навальным - МИД
17:30 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Провокации США в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального свидетельствуют о нежелании Вашингтона считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным, говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток - 2". Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 18:30 21.08.2021
- Турция ожидает увеличения поставок газа из РФ по "Турецкому потоку" - Эрдоган
- 18:00 21.08.2021
- Число беженцев в Афганистане достигает 3,7 млн человек, 80% из них женщины - фон дер Ляйен
- 17:00 21.08.2021
- Меркель выразила уверенность в том, что Лашет станет ее преемником
- 16:00 21.08.2021
- Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны
- 15:00 21.08.2021
- В Киеве тысячи прихожан УПЦ протестуют против визита патриарха Варфоломея
- 14:00 21.08.2021
- Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом
- 13:00 21.08.2021
- Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осужденных
- 12:30 21.08.2021
- В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.08.2021
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
- 11:30 21.08.2021
- В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать