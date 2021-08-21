Число беженцев в Афганистане достигает 3,7 млн человек, 80% из них женщины - фон дер Ляйен

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число внутренних беженцев в Афганистане уже достигает 3,7 млн человек, 80% из них - это женщины и девочки. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс- служба Еврокомиссии.

"В Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки", - заявила она.