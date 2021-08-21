0
0
3
НОВОСТИ

Турция ожидает увеличения поставок газа из РФ по "Турецкому потоку" - Эрдоган

18:30 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ожидает увеличения поставок природного газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил в субботу президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по "Турецкому потоку", который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере", - приводит его слова канцелярия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 21.08.2021
Число беженцев в Афганистане достигает 3,7 млн человек, 80% из них женщины - фон дер Ляйен
0
94
17:30 21.08.2021
Россия жестко и адекватно ответит на санкции США в связи с Навальным - МИД
0
150
17:00 21.08.2021
Меркель выразила уверенность в том, что Лашет станет ее преемником
0
203
16:00 21.08.2021
Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии задержаны
0
254
15:00 21.08.2021
В Киеве тысячи прихожан УПЦ протестуют против визита патриарха Варфоломея
0
360
14:00 21.08.2021
Более 100 организаторов Паралимпиады в Токио заразились коронавирусом
0
355
13:00 21.08.2021
Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осужденных
0
396
12:30 21.08.2021
В Москве выявили 1 852 случая заражения коронавирусом за сутки
0
427
12:00 21.08.2021
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
0
465
11:30 21.08.2021
В России выявили 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
445

Возврат к списку