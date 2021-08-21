Турция ожидает увеличения поставок газа из РФ по "Турецкому потоку" - Эрдоган

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ожидает увеличения поставок природного газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил в субботу президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по "Турецкому потоку", который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере", - приводит его слова канцелярия.