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Приплывший в Японию россиянин оказался владельцем "дальневосточного гектара"

19:30 21.08.2021 Источник: Интерфакс

Гражданин России, приплывший с острова Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области - ИФ) на японский остров Хоккайдо, является жителем Урала, который три года назад поселился на Курилах, сообщили "Интерфаксу" в администрации Южно-Курильского городского округа в субботу.

"Он раньше жил на Урале. По интернету получил "дальгектар" на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад приехал к нам. Жил в селе Дубовое (находится в 42 км от Южно-Курильска - ИФ), в заброшенном доме", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, японские СМИ сообщили, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить политическое убежище в стране.

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