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Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва в квартире в Москве

19:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один ребенок погиб при взрыве в квартире на северо-западе Москвы, еще один ребенок и взрослый пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс- службе прокуратуры столицы.

"В квартире жилого дома на ул. Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что предварительной причиной стал взрыв учебной гранаты. Возгорания не последовало, обрушений и повреждений здания нет. Позднее стало известно, что взрывное устройство было неустановленного типа.

"По предварительным данным, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное, а не учебная граната", - сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных ораганах.

Также из сообщения в Telegram-канале столичной прокуратуры стало известно, что мужчина, пострадавший на улице Малая Набережная, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи

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