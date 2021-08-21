Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города
20:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где в эту субботу отмечается 800-летие города.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в мероприятиях по случаю юбилея. Путин ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу "Начало нового".
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