Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где в эту субботу отмечается 800-летие города.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в мероприятиях по случаю юбилея. Путин ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу "Начало нового".