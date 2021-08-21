Взорвавшуюся в московской квартире гранату подростки нашли на улице - источник

20:30 Источник: Интерфакс

Взрыв гранаты в московской квартире случился после того, как подростки нашли ее на улице, а дома попытались разобрать, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, подростки нашли на улице гранату: возможно Ф-1, возможно РГД-5. Принесли домой и вместе с родителем попытались разобрать. Запал гранаты, похожий на УЗРГ-2, сдетонировал", - рассказал источник.

В результате, по его данным, два человека - взрослый и ребенок погибли, еще один подросток и взрослый госпитализированы.