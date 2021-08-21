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Новый знак фото- и видеофиксации появится на дорогах России с 1 сентября

21:00 21.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самостоятельный знак фото- и видеофиксации появится на российских дорогах с 1 сентября взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

"Добавлен в правила дорожного движения новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", обозначающий места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью камер). При этом существующая табличка "Фотовидеофиксация" будет исключена с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Новый знак может устанавливаться самостоятельно, тогда как старый - табличка - устанавливался только вместе с другими знаками.

Новый знак размещается вне населенного пункта в 150-300 метрах от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, и на въезде в поселение.

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