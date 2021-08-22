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В России может быть создана единая вакцина против гриппа и COVID-19

09:00 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание вакцины, которая защищала бы одновременно от ковида и гриппа, возможно, но приступить к ее разработке будет можно после успешных испытаний препарата, который будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно", - сказал он.

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