Возвращение к "доковидной" жизни Нью-Йорк отпраздновал мега-концерном в Центральном парке

09:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый полномасштабный концерт с начала пандемии проходит в субботу в Нью-Йорке, собрав десятки тысяч людей в самом сердце мегаполиса - Центральном парке. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Сцена, высотой с многоэтажный дом соберет под своей крышей порядка 25 исполнителей мирового класса, среди которых такие известные мировые исполнители, как Андреа Бочелли, Карлос Сантана, рокеры из группы The Killers, Брюс Спрингстин, Патти Смит, Элвис Костелло, Нью-Йоркский филармонический оркестр. "Это величайший концерт в истории Нью-Йорка", - заявил со сцены мэр города Билл де Блазио.

Мероприятие под названием "Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения" стало кульминацией недели празднований возврата к привычной жизни самого густонаселенного города США.