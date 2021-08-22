В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +10 градусов

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха не превысит 23 градуса тепла, в Подмосковье - 24 градуса. В ночь на понедельник в столице похолодает до плюс 10 градусов, по области - до 7 градусов выше нуля.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.