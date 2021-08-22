Вакцина "Спутник V" может быть быстро обновлена при необходимости - Гинцбург

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Центра им. Гамалеи сделали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины "Спутник V", но пока такой необходимости нет. Об этом заявил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

"Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину - прим. ТАСС), то мы к этому готовы. Хотя сейчас "Спутник" вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время", - сказал он.