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НОВОСТИ

В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников

09:18 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) приступило к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб для ударных беспилотных летательных аппаратов и самолетов фронтовой авиации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГНПП "Регион" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведется не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП "Регион", - проинформировали в пресс-службе.

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