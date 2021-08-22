В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников
09:18 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) приступило к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб для ударных беспилотных летательных аппаратов и самолетов фронтовой авиации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГНПП "Регион" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".
"Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведется не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП "Регион", - проинформировали в пресс-службе.
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