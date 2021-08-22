Россия достраивает новый Ту-160 и работает над новым бомбардировщиком ПАК ДА

10:00 Источник: Интерфакс

Начало летных испытаний первого построенного "с нуля" Ту-160М "Белый лебедь" запланировано на 2022 год, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году", - заявил Мантуров.

Он напомнил, что на заводе также ведется глубокая модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М.

В России началась агрегатная сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА.

"В соответствии с контрактом и сводным графиком идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель. На самой производственной площадке идет агрегатная сборка опытных образцов", - заявил Мантуров.

По его словам, опытно-конструкторские работы по созданию перспективного авиакомплекса дальней авиации реализуются "как и запланировано".

"Разумеется, мы ставим задачу создать технику, превосходящую по возможностям технику других стран", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сравнении характеристик ПАК ДА с американским конкурентом B-21 Raider.