0
0
159
НОВОСТИ

Россия достраивает новый Ту-160 и работает над новым бомбардировщиком ПАК ДА

10:00 22.08.2021 Источник: Интерфакс

Начало летных испытаний первого построенного "с нуля" Ту-160М "Белый лебедь" запланировано на 2022 год, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году", - заявил Мантуров.

Он напомнил, что на заводе также ведется глубокая модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М.

В России началась агрегатная сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА.

"В соответствии с контрактом и сводным графиком идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель. На самой производственной площадке идет агрегатная сборка опытных образцов", - заявил Мантуров.

По его словам, опытно-конструкторские работы по созданию перспективного авиакомплекса дальней авиации реализуются "как и запланировано".

"Разумеется, мы ставим задачу создать технику, превосходящую по возможностям технику других стран", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сравнении характеристик ПАК ДА с американским конкурентом B-21 Raider.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:16 22.08.2021
Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах
0
121
10:03 22.08.2021
Тимофей Баженов: используя отечественные платежные системы, россияне могут экономить на покупках
0
135
09:48 22.08.2021
Минобороны построило семь мостов
0
165
09:18 22.08.2021
В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников
0
236
09:17 22.08.2021
Вакцина "Спутник V" может быть быстро обновлена при необходимости - Гинцбург
0
215
09:13 22.08.2021
Возвращение к "доковидной" жизни Нью-Йорк отпраздновал мега-концерном в Центральном парке
0
209
09:10 22.08.2021
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +10 градусов
0
215
09:00 22.08.2021
В России может быть создана единая вакцина против гриппа и COVID-19
0
232
21:00 21.08.2021
Новый знак фото- и видеофиксации появится на дорогах России с 1 сентября
0
923
20:30 21.08.2021
Взорвавшуюся в московской квартире гранату подростки нашли на улице - источник
0
1020

Возврат к списку