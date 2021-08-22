Минобороны построило семь мостов

09:48 Источник: НГ-Online

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в торжественной церемонии открытия семи возведенных мостов, которая состоялась в городе Венёве Тульской области. В рамках оказания помощи области по решению министра обороны Сергея Шойгу к работам был привлечен 462 отдельный мостовой батальон и 299 отдельный дорожно-комендантский батальона 69 отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. В рамках тактико-специального учения с использованием табельных средств дорожных войск и расходных материалов были досрочно возведены пять автодорожных и два пешеходных моста в населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области общей протяженностью более 250 погонных метров. Выполнение этой задачи позволило обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между социально-значимыми объектами и районами области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тыс. человек.

«Со значительным опережением графика строительства – с 5 июня

по 20 июля – личным составом 462 отдельного мостового батальона и 299 отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен

на профессиональную выучку и мастерство. Всего с 2018 года в Тульской области воинскими подразделениями МТО возведено 26 мостов общей протяженностью 1250 погонных метров. Такое зримое единство армии и народа круглый год обеспечило транспортное сообщение между социально-значимыми объектами и районами области в 56-ти населенных пунктах, где проживают почти 25 тысяч человек», - отметил в своём выступлении генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Эти мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населённых пунктов. Они также значительно уменьшат время прибытия скорой помощи, пожарной охраны и других служб. Спасибо Министерству обороны России, лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь! Мы рассчитываем, что в ближайшие годы сотрудничество с Министерством обороны, в том числе и в наведении мостов, будет продолжено», - сказал Алексей Дюмин.