Данные о заражении COVID-19 в России на 22 августа, 2021

11:25 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 тыс. 564 случаев, умерли за сутки 762 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 20 564 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 555 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве выявлен 1661 новый случай COVID-19 за сутки, 2 тыс. 544 человек выздоровели. В России по выздоровлении были выписаны 15 тыс. 414 человек.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 762 человека - это соответствует суточным показателям смертности, которые регистрировались в России в июле. В Москве показатель смертности снизился к апрельским значениям - за минувшие сутки в городе умер 51 человек.

Также по-прежнему высокая смертность от новой коронавирусной инфекции регистрируется в Санкт-Петербурге (39) и Краснодарском крае (35).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 747 тыс. 087 случаев коронавирусной инфекции, 176 тыс. 044 умерших и 6 млн 019 тыс. 466 выписанных.