Данные о заражении COVID-19 в России на 22 августа, 2021
11:25 22.08.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 тыс. 564 случаев, умерли за сутки 762 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 20 564 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 555 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве выявлен 1661 новый случай COVID-19 за сутки, 2 тыс. 544 человек выздоровели. В России по выздоровлении были выписаны 15 тыс. 414 человек.
За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 762 человека - это соответствует суточным показателям смертности, которые регистрировались в России в июле. В Москве показатель смертности снизился к апрельским значениям - за минувшие сутки в городе умер 51 человек.
Также по-прежнему высокая смертность от новой коронавирусной инфекции регистрируется в Санкт-Петербурге (39) и Краснодарском крае (35).
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 747 тыс. 087 случаев коронавирусной инфекции, 176 тыс. 044 умерших и 6 млн 019 тыс. 466 выписанных.
НОВОСТИ
- 12:45 22.08.2021
- Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США
- 12:30 22.08.2021
- Мэра Киева, по его заявлению, не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ
- 11:50 22.08.2021
- Бывший глава МИД Афганистана может вернуться в страну
- 10:16 22.08.2021
- Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах
- 10:03 22.08.2021
- Тимофей Баженов: используя отечественные платежные системы, россияне могут экономить на покупках
- 10:00 22.08.2021
- Россия достраивает новый Ту-160 и работает над новым бомбардировщиком ПАК ДА
- 09:48 22.08.2021
- Минобороны построило семь мостов
- 09:18 22.08.2021
- В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников
- 09:17 22.08.2021
- Вакцина "Спутник V" может быть быстро обновлена при необходимости - Гинцбург
- 09:13 22.08.2021
- Возвращение к "доковидной" жизни Нью-Йорк отпраздновал мега-концерном в Центральном парке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать