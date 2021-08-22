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НОВОСТИ

Бывший глава МИД Афганистана может вернуться в страну

11:50 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По его словам, представители движения "связались с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром и он вернется в Афганистан".

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