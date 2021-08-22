Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США
12:45 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) возложило ответственность за беспорядок и хаос в международном аэропорту столицы Афганистана на Соединенные Штаты. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
По его информации, руководство талибов "считает США ответственными за хаос в аэропорту Кабула".
НОВОСТИ
- 12:30 22.08.2021
- Мэра Киева, по его заявлению, не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ
- 11:50 22.08.2021
- Бывший глава МИД Афганистана может вернуться в страну
- 11:25 22.08.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 22 августа, 2021
- 10:16 22.08.2021
- Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах
- 10:03 22.08.2021
- Тимофей Баженов: используя отечественные платежные системы, россияне могут экономить на покупках
- 10:00 22.08.2021
- Россия достраивает новый Ту-160 и работает над новым бомбардировщиком ПАК ДА
- 09:48 22.08.2021
- Минобороны построило семь мостов
- 09:18 22.08.2021
- В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников
- 09:17 22.08.2021
- Вакцина "Спутник V" может быть быстро обновлена при необходимости - Гинцбург
- 09:13 22.08.2021
- Возвращение к "доковидной" жизни Нью-Йорк отпраздновал мега-концерном в Центральном парке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать