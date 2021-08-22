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Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США

12:45 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) возложило ответственность за беспорядок и хаос в международном аэропорту столицы Афганистана на Соединенные Штаты. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, руководство талибов "считает США ответственными за хаос в аэропорту Кабула".

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