Мэра Киева, по его заявлению, не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не пустили в столичный аэропорт Борисполь для встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, которая должна прибыть на Украину в ближайшие часы в воскресенье.

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - написал он в своем официальном телеграм-канале.