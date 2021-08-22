Мэра Киева, по его заявлению, не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ
12:30 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не пустили в столичный аэропорт Борисполь для встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, которая должна прибыть на Украину в ближайшие часы в воскресенье.
"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - написал он в своем официальном телеграм-канале.
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