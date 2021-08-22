Путина возмутило желание Запада разместить афганских беженцев в Центральной Азии без виз
14:25 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу.
"Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран, - сказал он в воскресенье на встрече с единороссами. - Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса?"
"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики появились. Мы очень рассчитываем и будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане", - сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".
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