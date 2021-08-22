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Путин: Наш МИД очень активную, наступательную позицию...

14:13 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин похвалил наступательную позицию отечественной дипломатии, отметив с иронией, что ему даже приходится напоминать Сергею Лаврову, что тот возглавляет МИД РФ, а не Минобороны.

"Некоторое время назад российскую дипломатию критиковали за невнятную позицию по защите наших национальных интересов на международной площадке или на всех международных площадках", - сказал он в воскресенье на встрече с единороссами.

"Сегодня ситуация абсолютно другая. Большой тайны не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу [Лаврову] о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел", - отметил Путин.

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