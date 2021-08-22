Президент России рассказал, почему задержалось создание самолета МС-21
14:24 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание пассажирского самолета МС-21 задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, но в итоге он будет даже лучше. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".
По словам главы государства, зарубежные поставщики "под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, просто повели себя неприлично".
"Мы решили эти вопросы, уверен, так будет и в будущем. К сожалению, это привело к сдвижке вправо на 5-6 месяцев пуска на линию этого самолета. Но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами. Это касается крыла, композитных материалов", - заявил Путин.
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