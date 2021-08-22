Президент России рассказал, почему задержалось создание самолета МС-21

14:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание пассажирского самолета МС-21 задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, но в итоге он будет даже лучше. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

По словам главы государства, зарубежные поставщики "под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, просто повели себя неприлично".

"Мы решили эти вопросы, уверен, так будет и в будущем. К сожалению, это привело к сдвижке вправо на 5-6 месяцев пуска на линию этого самолета. Но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами. Это касается крыла, композитных материалов", - заявил Путин.