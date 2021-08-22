Президент РФ предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в этом году по 10 тыс руб

14:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тыс. рублей, а военным пенсионерам по 15 тыс руб.

"Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года <…> в среднем [в размере] 15 тыс. руб.", - сказал глава государства.



Для пожилых граждан России реальная инфляция оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. Такую оценку дал президент РФ.

"Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая", - отметил глава государства.