Главной темой переговоров Зеленского и Меркель стала ситуация в Донбассе

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приоритетной темой переговоров в воскресенье президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Киеве, был вопрос мирного урегулирования в Донбассе.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украины, Франция) была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге по итогам переговоров в Киеве.