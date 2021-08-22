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Главной темой переговоров Зеленского и Меркель стала ситуация в Донбассе

14:55 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приоритетной темой переговоров в воскресенье президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Киеве, был вопрос мирного урегулирования в Донбассе.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украины, Франция) была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге по итогам переговоров в Киеве.

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