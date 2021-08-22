В 2022 году может быть введен мораторий на плановые проверки бизнеса

15:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году, а также заняться ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.

"Я это пометил. Вы правы, безусловно, это нужно сделать, согласен. И насколько это возможно, мы постараемся это обеспечить", - сказал глава государства, реагируя на предложение по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса в рамках встречи с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье.