В 2022 году может быть введен мораторий на плановые проверки бизнеса
15:23 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году, а также заняться ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.
"Я это пометил. Вы правы, безусловно, это нужно сделать, согласен. И насколько это возможно, мы постараемся это обеспечить", - сказал глава государства, реагируя на предложение по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса в рамках встречи с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье.
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