Путин: Все обещания, которые дает "Единая Россия", должны быть реализуемы
15:35 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все обещания, которая будет давать партия "Единая Россия", должны быть реализуемы и хорошо просчитаны. Об этом в воскресенье на встрече с лидерами списка единороссов на выборах депутатов Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все обещания, которые дает "Единая Россия", они должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям", - сказал глава государства.
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