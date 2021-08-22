Путин: Все обещания, которые дает "Единая Россия", должны быть реализуемы

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все обещания, которая будет давать партия "Единая Россия", должны быть реализуемы и хорошо просчитаны. Об этом в воскресенье на встрече с лидерами списка единороссов на выборах депутатов Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все обещания, которые дает "Единая Россия", они должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям", - сказал глава государства.